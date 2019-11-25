В Екатеринбург на «Ласточке»: тюменцам предоставят электропоезд нового поколения

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-25T11:11:10+03:00

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Тюменцы смогут ездить в Екатеринбург на «Ласточке». Подвижной состав нового поколения будет ходить по новому графику с 8 декабря.

– Из Тюмени «Ласточка» № 811 будет отправляться в 06.49 и прибывать в Екатеринбург в 11.49. Отправление из Екатеринбурга (№ 814) – в 17.48, прибытие в Тюмень – в 22.18. Останавливаться поезд будет на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович, – рассказали в пресс-службе Тюменского региона Свердловской железной дороги.

По информации ведомства, приобрести билеты на «Ласточки» можно будет в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

Также стало известно, что стоимость проезда в направлении Екатеринбург – Тюмень составит 938 рублей. График опубликован на сайте РЖД в разделе «Пассажирам», «Сезонные изменения тарифов». Здесь также действуют все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU