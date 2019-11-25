СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-25T15:30:35+03:00

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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 70 пожаров, из них 44 – в жилом секторе. Было спасено три человека.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 46 раз. Они отключали аккумуляторные батареи, а также смывали ГСМ с проезжей части.

– С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок. Не допускайте эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, отопление с использованием не рассчитанного на это топлива, а также сушку и содержание дров, угля или одежды в непосредственной близости от отопительного прибора, – порекомендовали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве советуют оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU