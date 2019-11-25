К середине недели в Тюмени значительно потеплеет

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-25T10:46:58+03:00

В Тюмени на этой неделе будет довольно тепло. Фото: Вадим Бегун

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Последние ноябрьские дни выдадутся для тюменцев по-настоящему теплыми. Температура воздуха поднимется сразу на 7 градусов.

Если завтра-послезавтра и в среду в Тюмени будет еще порядка 9-10 градусов мороза, то с четверга в областной центр придет потепление. Так, 27 ноября, будет переменная облачность, воздух «прогреется» до трех градусов мороза. В этот день будет дуть юго-западный ветер 6 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В пятницу ожидается точно такая же погода, однако ветер немного стихнет – до 4 метров в секунду. В субботу станет немного прохладней: температура воздуха опустится на 2 градуса, в воскресенье – еще на один градус. Правда, с последний день недели будет довольно солнечно.

По прогнозам тюменских синоптиков, на следующей неделе в Тюмени будет все так же тепло. В среду ожидается около нуля. Пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU