2019-11-25T10:23:15+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли мужчину с одной почкой

Операция прошла успешно
Вадим Бегун
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Тюменские врачи спасли пациента с одной почкой.Тюменские врачи спасли пациента с одной почкой.Фото: Ольга Крыльцова
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Врачи медико-санитарной части «Нефтяник» спасли жизнь 61-летнему пациенту. Ранее мужчина из-за рака лишился одной почки, в этот раз он мог потерять жизнь.

Диагноз «рак левой почки» был поставлен пациенту в 2015 году. В том же году пенсионеру удалили левую почку. Длительное время его наблюдали, проводили контрольные обследования, однако через четыре года при очередном УЗИ раковую опухоль нашли уже в правой почке. На этот раз было решено сохранить пациенту важный орган. Операцию провел заведующий онкологическим отделением стационара МСЧ «Нефтяник» Алексей Пономарев.

– Сложность была в том, что у пациента функционировала только одна почка. Опухоль размером в 3,5 сантиметров располагалась в самом центре органа, рядом находятся магистральные сосуды и чашечно-лоханочная система почки. Но, к счастью, все прошло успешно, – сообщили в «Нефтянике», добавив, что в настоящее время пожилой мужчина выписан домой и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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