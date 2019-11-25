Остеопатическая помощь в Тюмени становится более доступной

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-25T09:13:09+03:00

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В Тюмени открылось еще одно отделение Клиники семейной остеопатии. В нем оказывают остеопатическую помощь взрослым и детям.

Новое отделение расположено в микрорайоне Тюменский-2. Здесь ведут прием врачи-остеопаты и мануальные терапевты, имеющие опыт работы с пациентами разного возраста, включая самых маленьких. Также можно пройти курс лечебного массажа, в том числе с применением уникальных авторских методик, разработанных специально для детей с нарушением речевого развития.

«Создавая новое отделение, мы ориентировались в первую очередь на запросы тюменцев. Остеопатическая помощь становится все более востребованной, при этом с каждым годом растет количество обращений с детьми, а значит, нужна и территориальная доступность. Именно поэтому мы открыли подразделение в одном из густонаселенных районов города», – отметил руководитель клиники, врач-остеопат, кандидат медицинских наук Игорь Аптекарь.

Клиника семейной остеопатии (автономная некоммерческая организация «Тюменский институт мануальной медицины», АНО «ТИММ») создана в 2000 году. Является клинической базой для остеопатов и мануальных терапевтов, обучающихся в НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической медицины».

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря

ул. Попова, 7а, тел. +7 (3452) 40-63-08

ул. Малыгина, 4/1, тел. +7 (3452) 22-89-41

ул. П. Артамонова, 3, тел. +7 (3452) 21-34-27

Единый телефон +7 (3452) 56-20-56

АНО «Тюменский институт мануальной медицины», лицензия департамента здравоохранения Тюменской области № ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019.

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