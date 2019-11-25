2019-11-25T09:13:09+03:00
Здоровье

Остеопатическая помощь в Тюмени становится более доступной

Вадим Бегун
Поделиться:
Остеопатическая помощь в Тюмени становится более доступной. Фото - Клиника семейной остеопатии.Остеопатическая помощь в Тюмени становится более доступной. Фото - Клиника семейной остеопатии.
Изменить размер текста:

В Тюмени открылось еще одно отделение Клиники семейной остеопатии. В нем оказывают остеопатическую помощь взрослым и детям.

Новое отделение расположено в микрорайоне Тюменский-2. Здесь ведут прием врачи-остеопаты и мануальные терапевты, имеющие опыт работы с пациентами разного возраста, включая самых маленьких. Также можно пройти курс лечебного массажа, в том числе с применением уникальных авторских методик, разработанных специально для детей с нарушением речевого развития.

«Создавая новое отделение, мы ориентировались в первую очередь на запросы тюменцев. Остеопатическая помощь становится все более востребованной, при этом с каждым годом растет количество обращений с детьми, а значит, нужна и территориальная доступность. Именно поэтому мы открыли подразделение в одном из густонаселенных районов города», – отметил руководитель клиники, врач-остеопат, кандидат медицинских наук Игорь Аптекарь.

Клиника семейной остеопатии (автономная некоммерческая организация «Тюменский институт мануальной медицины», АНО «ТИММ») создана в 2000 году. Является клинической базой для остеопатов и мануальных терапевтов, обучающихся в НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической медицины».

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря

ул. Попова, 7а, тел. +7 (3452) 40-63-08

ул. Малыгина, 4/1, тел. +7 (3452) 22-89-41

ул. П. Артамонова, 3, тел. +7 (3452) 21-34-27

Единый телефон +7 (3452) 56-20-56

АНО «Тюменский институт мануальной медицины», лицензия департамента здравоохранения Тюменской области № ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбург на «Ласточке»: тюменцам предоставят электропоезд нового поколения
К середине недели в Тюмени значительно потеплеет
Тюменские врачи спасли мужчину с одной почкой
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
Впервые в истории: «Тюмень» вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов
В Тюмени трое суток ищут 19-летнего парня
Мужчина погиб в пожаре на Московском тракте
Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом Высшего совета «Единой России»
Прокуроры выслушают жалобы тюменских бизнесменов
Тоболячка перевела крупную сумму денег «сотруднику» банка
На улице Тимофея Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 25 ноября в Тюмени: тишина и мороз
Под Тобольском в массовом ДТП пострадал пассажир автобуса
«Сотрудник банка» обчистил банковский счет жителя Заводоуковска
Для тюменских пенсионеров провели правовой марафон