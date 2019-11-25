Впервые в истории: «Тюмень» вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-25T09:37:54+03:00

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Мини-футбольный клуб «Тюмень» в третьем туре элитного раунда Лиги чемпионов обыграла «Спортинг». Парням удалось вколотить три мяча в ворота португальцев, при этом пропустив лишь один.

По информации официального сайта мини-футбольного клуба «Тюмень, в составе команды отличились Иван Лобков, который забил гол уже на первой минуте противостояния, Андрей Батырев (девятая минута) и Артем Антошкин (27). Единственный гол тюменцы пропустили на 19-ой минуте от Алекса Мерлима.

Таким образом, «Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.

Финальный турнир пройдет в апреле. В нем также примет участие еще один российский клуб КПРФ, а также испанские «Барселона» и «Мурсия».

ИСТОЧНИК KP.RU