2019-11-25T08:50:13+03:00
Общество

В Тюмени трое суток ищут 19-летнего парня

Мужчина ушел из района ОКБ№2
Вадим Бегун
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В Тюмени пропал 19-летний парень. Фото - "Белая Сова - Тюмень".В Тюмени пропал 19-летний парень. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени уже третьи сутки разыскивается 19-летний Шахром Сохибов. Парень вышел из района Областной клинической больницы №2 и до настоящего времени не вернулся.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», парень был одет в шапку с надписью «SPORT», черные брюки или спортивные штаны, длинную синюю куртку и белые кроссовки.

Рост пропавшего составляет около 175 сантиметров. Он имеет среднее телосложение, карие глаза и темные волосы.

Всех, кто может что-либо сообщить о Шахроме Сохибове, просят позвонить по номерам телефонов: 02/112 (полиция), 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911 (волонтеры поискового отряда "Белая Сова - Тюмень").

ИСТОЧНИК KP.RU

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