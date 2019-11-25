СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-25T08:02:47+03:00

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом Высшего совета «Единой России» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом Высшего совета партии «Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, решение принято открытым голосованием на пленарном заседании XIX съезда партии. Ранее глава региона входил в Генеральный совет «Единой России».

XIX Съезд партии проходил 23 ноября в Москве. В состав тюменской делегации, которую возглавил Александр Моор, вошли: секретарь Тобольского городского местного отделения «ЕР» Максим Афанасьев, исполнительные секретари Ялуторовского городского отделения Александр Дьячков и Тюменского районного отделения Татьяна Цветанская, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, секретарь первичного отделения Тюмени № 126 Елена Пуртова, а также председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов и секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Помимо Александра Моора в Высший совет вошли депутаты Госдумы Ирина Роднина, Дмитрий Пирог и Зелимхан Муцоев, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU