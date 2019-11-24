2019-11-24T19:26:46+03:00
Происшествия

Под Тобольском в массовом ДТП пострадал пассажир автобуса

Столкновение произошло у моста через Иртыш
Алена Кульмухаметова
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Под Тобольском в массовом ДТП пострадал пассажир автобуса. Скрин с видео из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтактеПод Тобольском в массовом ДТП пострадал пассажир автобуса. Скрин с видео из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье 24 ноября днем у моста через реку Иртыш недалеко от города Тобольск. Столкнулись большегруз, принадлежащий торговой сети "Магнит", пассажирский автобус и легковушка «Ауди».

В Госавтоинспекции Тюменской области факт ДТП подтвердили. По предварительным данным, водитель большегруза, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в легковой автомобиль, двигающийся в попутном направлении, а затем в автобус.

— Авария произошла на 231-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель «MAN» въехал в «Ауди», а затем в автобус. В результате происшествия пострадал 80-летний пассажир автобуса. У него подозрение на ушиб. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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