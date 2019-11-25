Тоболячка перевела крупную сумму денег «сотруднику» банка

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-25T06:59:59+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее облапошил мужчина из банка.

– Следователь установила, что заявительница на сайте одного из банков оставила заявку на оформление кредита. Позже ей позвонил представитель финансовой организации и пояснил, что женщине одобрено в получении 300 тысяч рублей. Неизвестный заверил потерпевшую, что денежные средства и договор ей доставит курьер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Затем злоумышленник пояснил, что кредитную сумму необходимо застраховать, позже потребовал оплату за доставку. Женщина перевела мошеннику более 16 тысяч рублей.

В последующем мошенник под различными предлогами пытался похитить деньги у тоболячки, но она поняла, что ее вводят в заблуждение и прервала телефонный разговор.

В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU