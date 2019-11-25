2019-11-25T07:40:17+03:00
Общество

Прокуроры выслушают жалобы тюменских бизнесменов

Предприниматели могут заявить о давлении на бизнес
Вадим Бегун
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Прокуроры выслушают проблему тюменских бизнесменов.Прокуроры выслушают проблему тюменских бизнесменов.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени 3 декабря состоится очередной Всероссийский день приема предпринимателей. Бизнесмены могут поделиться наболевшими проблемами с представителями прокуратуры.

– Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля, правоохранительными органами, заказчиками, а также несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что прием будет проводиться с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 13.45 по улице 50 лет Октября, 31. Кроме того, прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области.

По результатам рассмотрения обращений бизнесменов будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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