Прокуроры выслушают жалобы тюменских бизнесменов
В Тюмени 3 декабря состоится очередной Всероссийский день приема предпринимателей. Бизнесмены могут поделиться наболевшими проблемами с представителями прокуратуры.
– Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля, правоохранительными органами, заказчиками, а также несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве отметили, что прием будет проводиться с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 13.45 по улице 50 лет Октября, 31. Кроме того, прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области.
По результатам рассмотрения обращений бизнесменов будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU