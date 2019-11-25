2019-11-25T05:00:43+03:00
Общество

Погода на 25 ноября в Тюмени: тишина и мороз

В этот день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени будет безветренно.В Тюмени будет безветренно.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 25 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -11, -14, днем – минус 13. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, 1-2 метра в секунду.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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