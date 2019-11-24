«Сотрудник банка» обчистил банковский счет жителя Заводоуковска
В дежурную часть полиции Заводоуковска с заявлением о мошенничестве обратился житель поселка.
Полицейским он рассказал, что на сайте одного из банков оставила заявку на предоставление кредита. После чего пострадавшему позвонил якобы представитель банка и пояснил, что кредит одобрен, но необходимо застраховать кредитную сумму.
Мужчина перевел 30 тысяч рублей мошеннику через банкомат. Когда деньги сняли с банковской карты потерпевшего, он понял, что попался на уловки мошенника. Потерпевший сразу же обратился в отдел полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают причастным к данному преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU