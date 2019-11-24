«Сотрудник банка» обчистил банковский счет жителя Заводоуковска

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-24T17:48:51+03:00

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В дежурную часть полиции Заводоуковска с заявлением о мошенничестве обратился житель поселка.

Полицейским он рассказал, что на сайте одного из банков оставила заявку на предоставление кредита. После чего пострадавшему позвонил якобы представитель банка и пояснил, что кредит одобрен, но необходимо застраховать кредитную сумму.

Мужчина перевел 30 тысяч рублей мошеннику через банкомат. Когда деньги сняли с банковской карты потерпевшего, он понял, что попался на уловки мошенника. Потерпевший сразу же обратился в отдел полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают причастным к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU