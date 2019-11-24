Тюменцев просят помочь продуктами двум матерям-одиночкам

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-24T15:50:26+03:00

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Помощь неравнодушных тюменцев очень нужна двум малообеспеченным семьям. Матери-одиночки не могут прокормить детей, купить кровать и сделать ремонт в квартире.

Как рассказали в общественной организации «Тепло души детям», мамы обратились к общественникам, а те - к тюменцам, способным помочь.

Судьбы у семей похожи: одна мать - из сирот, осталась одна с четырьмя детьми - их отец не выдержал тяжести содержания большой семьи. Другая женщина растила сына одна с пеленок, отец ребенка ушел сразу после его рождения.

Обе женщины обратились за помощью почти одновременно около недели назад. В первую очередь, они просят продукты. Но продукты на складе общественников присутствуют редко, поэтому был открыт сбор. Всех, кому небезразлична судьба нуждающихся людей, просят собрать и передать продукты длительного хранения: крупы, макароны, масло, сахар, чай, соль, печенье и др. Также требуются обои и линолеум: в квартире бетонный пол не застелен.

Из-за отсутствия мебели мать с сыном спят на полу, потому они были бы благодарны за диван или кровать. Мальчику срочно нужна обувь 43 размера на зиму. Одна из нуждающихся женщин - повар по образованию - ищет подработку.

Помочь можно по адресу г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 63а. Уточнить график работы склада, а также получить дополнительную информацию можно по тел. 89323274025.

ИСТОЧНИК KP.RU