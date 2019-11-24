2019-11-24T15:51:57+03:00
Общество

В Тюмени подростки брызгали в лицо перцовкой больной женщине, чтобы посмеяться

Горожане желают учинить самосуд
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени подростки брызгали перцовым баллончиком больной женщине, чтобы посмеяться. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени подростки брызгали перцовым баллончиком больной женщине, чтобы посмеяться. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Тюмени, которая ранее перенесла инсульт и инфаркт, по пути от магазина домой подверглась нападению подростков. Школьники сначала просто шли и смеялись над беспомощной женщиной, а после взяли и брызнули ради смеха ей в лицо струю из перцового баллончика.

Дочь пострадавшей написала полный возмущения пост в группу «ЧС Тюмень» во ВКонтакте. Она поясняет, что подростки напали на ее маму 23 ноября.

- Сегодня моя мама (она после перенесенного инсульта и инфаркта) с парализованной рукой и плохо ходящая, которая пытается жить, как все нормальные люди, возвращалась из магазина «Магнит у дома» по адресу Волгоградская 67. Там она столкнулась с компанией тупых малолеток. Позади неё шли "дети" и смеялись, потом один из них обогнал её, и начал брызгать ей в лицо перцовым баллончиком, при этом вся остальная компания стояла и смеялась. Если вы читаете этот пост, то знайте, до добра вас такое чудовищное поведение не доведёт. Хочется написать ещё много этим тупорылым нелюдям, но Бог им судья. Уважаемые родители у кого дома есть средства самообороны ограничьте к ним доступ детей, пишет Валентина Кондейкина.

Тюменка также поблагодарила неизвестную девушку, которая спасла ее маму от агрессивных подростков.

Тюменцы, узнав об этой истории, пришли в негодование. Комментаторы стали вспоминать случаи неадекватного поведения других детей и винить родителей отморозков.

- У ублюдочных родителей такие же ублюдочные дети, которые рано или поздно со своими родителями поступят так же немилосердно. Жаль, нет фото этих выродков. Их можно было полицию привлечь к ответственности в данной ситуации, пишет Яна Югорская.

Несколько человек и вовсе предложили найти подростков и учинить самосуд.

- Господи, их вычислить изи. Ближайшие школы, 8-11 классы. Девушка, которая помогла, по любому их опознает. Малолетних гаденышей опозорить на весь город, их родителей протащить по всем возможным инстанциям и устроить акт общественного порицания. В полицию и пишите заявление, - пишет тюменка.

- Давайте поможем, найдём этих (нецензурная лексика прим. ред.), - вызвался Азат.

Сама Валентина просит откликнуться девушку, которая спасла ее маму от отморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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