2019-11-24T13:30:06+03:00
Общество

Тюменские выпускники менее через две недели пишут итоговое сочинение

Им рассказали, как к нему подготовиться
Алена Кульмухаметова
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Сочинение традиционно пишут в первую среду декабря. На этот раз экзамен выпал на 4 декабря.

Полученные одиннадцатиклассниками зачеты станут допуском к весенним экзаменам. Тем, кто не сможет написать с первого раза, позволят еще раз показать свои способности.

Эксперты говорят о том, что вопреки всей свободе процесса в итоговом сочинении есть несколько нюансов, несоблюдение которых может привести к незачету.

- В итоговом сочинении выпускники должны продемонстрировать способность аргументировать. Умение использовать аргументы – дело опыта, но где его взять, если современные дети так мало читают, - сетует преподаватель русского языка и литературы Наталья Лежаева. – Своим ученикам я советую составить таблицу с тремя основными столбцами. В первом мы указываем направление, во втором – название произведений, в третьем – описываем сюжет. Короткие произведения ученик еще успеет прочитать. Но экспресс-чтение всей упущенной программы сейчас уже будет бесполезным. Я бы рекомендовала выпускникам подготовить короткий разбор произведений по каждой теме и аргументы. Это станет уверенным шагом на пути к зачету.

Добавим, в 2019 году тюменские школьники смогут выбрать одно из пяти направлений: «Война и мир» - к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Возможно, нынешним выпускникам еще повезло: в Минпросвещении и Рособрнадзоре планируют изменить порядок объявления направлений.

Уже с 2020 года публикацию тем итогового сочинения могут совсем отменить, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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