СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-24T12:46:13+03:00

Александр Моор поздравил всех тюменских мам с праздником. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Теплые слова и пожелания он высказал в соцсетях

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Сегодня вся Россия празднует День матери. С утра тюменцы звонят и пишут самим дорогим людям – матерям.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также поздравляет всех мам Тюменской области. Поздравление он написал на своих личных страничках в соцсетях.

«Самый родной человек в жизни каждого из нас - это мама. Она всегда согреет теплом своего сердца, поддержит в трудную минуту и даст мудрый совет.

Иногда из-за суеты мы забываем говорить мамам, как сильно их любим. Пусть День матери станет хорошим поводом, чтобы набрать знакомый номер и поблагодарить их за все, что они для нас делают.

Обязательно сегодня приеду к маме и поздравлю ее с праздником» - пишет губернатор.

Отметим, что сегодня в Тюменской области проходят праздничные мероприятия в честь мам.

ИСТОЧНИК KP.RU