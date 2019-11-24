Александр Моор поздравил всех тюменских мам с праздником
Сегодня вся Россия празднует День матери. С утра тюменцы звонят и пишут самим дорогим людям – матерям.
Губернатор Тюменской области Александр Моор также поздравляет всех мам Тюменской области. Поздравление он написал на своих личных страничках в соцсетях.
«Самый родной человек в жизни каждого из нас - это мама. Она всегда согреет теплом своего сердца, поддержит в трудную минуту и даст мудрый совет.
Иногда из-за суеты мы забываем говорить мамам, как сильно их любим. Пусть День матери станет хорошим поводом, чтобы набрать знакомый номер и поблагодарить их за все, что они для нас делают.
Обязательно сегодня приеду к маме и поздравлю ее с праздником» - пишет губернатор.
Отметим, что сегодня в Тюменской области проходят праздничные мероприятия в честь мам.
ИСТОЧНИК KP.RU