Тюменские медики вылечили от рака «возрастную» пациентку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-24T11:35:51+03:00

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Пациенткой «Медицинского города» стала 81-летняя жительница Тюмени. Несколько месяцев назад, когда во время гинекологического осмотра врач поликлиники заподозрил наличие у женщины злокачественного новообразования и направил тюменку на дополнительное обследование.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что после тщательной всесторонней диагностики у пациентки было диагностировано злокачественное новообразование тела матки, которое требовало хирургического лечения. Также, у женщины была выявлена пневмония.

После лечения легочной системы, врачи-онкогинекологи и анестезиологи операция провели успешную операцию. Уже на вторые сутки женщина была переведена в палату и чувствовала себя хорошо.

Гистологический анализ опухоли установил первую стадию злокачественного процесса. Теперь тюменке предстоит пройти комплексное специализированное лечение, благодаря которому врачи рассчитывают на полное излечение от рака.

ИСТОЧНИК KP.RU