СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-24T07:33:14+03:00

В Тюменской области открывается первый кадровый центр «Работа России». Фото с сайта pixabay.com

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Полным ходом идет модернизация центра занятости г.Ишима и Ишимского района в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Тюменская область – один из 16-ти пилотных регионов, где с 2019 года началась реализация этого проекта.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, к 2025 году планируется поэтапное обеспечение деятельности новой модели центров занятости населения, как современных «кадровых центров». Службе предстоит решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу «одного окна».

Группа экспертов московского «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) проводит диагностику процессов оказания услуг, осуществляет методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости, включая внедрение принципов бережливого производства.

ИСТОЧНИК KP.RU