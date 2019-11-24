Тюменский фермер получила грант на развитие хозяйства

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-24T06:18:47+03:00

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Обладателем гранта областного конкурса на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап» стало крестьянское фермерское хозяйство Натальи Ишковой Тюменского района.

В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» фермерам будет оказана господдержка в размере от 2,4 до 3 млн рублей.

Сегодня в арсенале хозяйства-победителя – 10 голов бычков и 120 голов птицы – уток, индоуток, перепелок, цесарок и куриц. Помещения для птиц и животных находятся в двух соседствующих поселках – Винзили и Боровский. В этом году Ишковы начали строительство фермы площадью 360 квадратных метров в поселке Винзили. Уже установлены стены и проведено электричество.

К лету 2020 года здесь поселятся десяток нетелей, и хозяйство включит в работу еще одно из направлений – молочное, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU