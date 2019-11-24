Погода в Тюмени 24 ноября: тепло, пасмурно и снегопад

СЕГОДНЯ 06:08 2019-11-24T06:08:47+03:00

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В воскресенье 24 ноября в Тюмени весь день пасмурно и будет идти снег. Ветер северо-западный, северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит –2, -6 градусов.

По югу Тюменской области облачно, снег, днем в Уватском районе небольшой снег, ветер западный с переходом на северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.

По народным приметам на 24 ноября определяли погоду на ближайшее время. Погода тёплая на сегодня – значит, и зимушка тёплой будет. Светит солнце – к похолоданию. Если гуси на лёд вышли, то на Рождество потеплеет. Наши предки в этот день варили щи. Верили, что если блюдо съесть горячим, то зима будет тёплой.

ИСТОЧНИК KP.RU