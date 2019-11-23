2019-11-23T18:37:48+03:00
Общество

Пожилые тюменцы готовят близким новогодние подарки и сувениры

Четыре дедушки и шесть бабушек участвуют в мастер-классах
Алена Кульмухаметова
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Пожилые тюменцы готовят близким новогодние подарки и сувениры. Фото с сайта pixabay.comПожилые тюменцы готовят близким новогодние подарки и сувениры. Фото с сайта pixabay.com
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Участники группы дневного пребывания по профилактике возрастных изменений из Ишима активно готовятся к Новому году – делают открытки и поделки своим близким. Все занятия и материалы бесплатны.

Руководитель службы социализации и реабилитации центра Алевтина Никитина рассказала, что группа действует на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ишимского района со второго октября. Занятия продлятся до 25 декабря.

Группу набрали уже во второй раз. В нее могут входить только те, кто перешагнул семидесятилетний рубеж и не имеет медицинских противопоказаний. Занятия три раза в неделю проводятся сотрудниками центра: психолог, заведующая, два специалиста и юрист.

Четыре дедушки и шесть бабушек участвуют в мастер-классах, узнают, как не попасть на удочку мошенникам, поют, танцуют, участвуют в занятиях арттерапии, читают стихи, беседуют с психологом, рисуют. Но прежде им обязательно измеряют давление и проводят физкультминутку.

Используются в работе и тактильные панели, которые тренируют память и внимание, что очень важно при возникновении легких когнитивных нарушений. У пожилого человека быстрее восстанавливается память, внимание, мышление и интеллект, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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