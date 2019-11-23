Политики и бизнесмены обсудят в Тюмени лучшие практики наставничества на рабочих местах
В здании парламента области с 25 по 26 ноября пройдет Третий открытый Конгресс наставников России «Наставничество 2.0: Производительность и качество».
Представители крупнейших компаний России, юристы и политики расскажут о последних достижениях в системе обучения на рабочем месте, обсудят ее законодательное регулирование.
В число спикеров по традиции вошли губернатор Тюменской области Александр Моор и депутат Государственной думы, председатель Союза наставников России Андрей Ветлужских.
По словам участников конгресса, развитие института наставничества является важнейшим фактором для повышения качества услуг и производственной мощности российских предприятий.
В рамках конгресса состоится конкурс наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова, пройдет награждение победителей конкурса и вручение знаков «Почетный наставник», сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU