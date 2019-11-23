2019-11-23T17:00:57+03:00
Общество

Политики и бизнесмены обсудят в Тюмени лучшие практики наставничества на рабочих местах

В число спикеров по традиции вошли губернатор Тюменской области Александр Моор
Алена Кульмухаметова
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Политики и бизнесмены обсудят в Тюмени лучшие практики наставничества на рабочих местах. Фото с сайта pixabay.comПолитики и бизнесмены обсудят в Тюмени лучшие практики наставничества на рабочих местах. Фото с сайта pixabay.com
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В здании парламента области с 25 по 26 ноября пройдет Третий открытый Конгресс наставников России «Наставничество 2.0: Производительность и качество».

Представители крупнейших компаний России, юристы и политики расскажут о последних достижениях в системе обучения на рабочем месте, обсудят ее законодательное регулирование.

В число спикеров по традиции вошли губернатор Тюменской области Александр Моор и депутат Государственной думы, председатель Союза наставников России Андрей Ветлужских.

По словам участников конгресса, развитие института наставничества является важнейшим фактором для повышения качества услуг и производственной мощности российских предприятий.

В рамках конгресса состоится конкурс наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова, пройдет награждение победителей конкурса и вручение знаков «Почетный наставник», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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