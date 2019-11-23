СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-23T16:32:54+03:00

Тюменец довел до истощения породистых собак и выбросил их на улицу. Фото из группы "Инцидент/Тюмень" во ВКонтакте

Свой поступок он объяснил тем, что на животных нет спроса

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Вопиющий случай произошел в тюменской селе Гусево. Местный житель решил заняться разведением русских псовых борзых ради выгоды, а когда понял, что на его живой товар нет спроса, перестал кормить животных и выбросил их погибать на улицу.

Пост об этом появился в группе «Инцидент.Тюмень» во ВКонтакте. Автор рассказывает, что тюменец сначала довел пятерых собак до истощения, а после избавился от них.

В фонде «Потеряшки» не смогли остаться равнодушными и забрали борзых. 21 ноября собак осмотрел ветеринар. Выяснилось, что взрослые животные вполне хорошо себя чувствуют, а щенки сильно истощены.

При этом отмечается, что воспалительных и инфекционных заболеваний у борзых нет. Их болезни связаны с питанием. Животных кормили только перловой кашей. Сейчас волонтеры фонда ищут новых хозяев собакам, но при этом отмечают, что найти таковых будет сложно.

Порода собак крупная, да и моды на нее сейчас нет. Псовая борзая всегда пользовалась популярностью у художников, скульпторов, поэтов и кинематографистов. Пик популярности породы в европейском искусстве приходится на период Ар-деко, когда благородные эмигранты из России ввели в Европе моду на эту породу.

ИСТОЧНИК KP.RU