Тюменским выпускникам предстоит дважды сдать пробные ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-23T16:10:30+03:00

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Предварительное расписание ГИА уже известно. Об этом заявили в департаменте образования и науки Тюменской области.

По данным ведомства, в 2020 году школы Тюменской области закончат около 10 тысяч выпускников. Для получения аттестата им предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку и математике (профильной или базовой). По ним будут организованы тренировки.

Пробные экзамены пройдут в январе и марте. Кроме централизованных пробников учебные заведения могут проводить дополнительные, самостоятельно.

Согласно проекту расписания государственной итоговой аттестации (ГИА), в 2020 году основной этап ЕГЭ начнется 25 мая, с 19 по 29 июня - резервные дни. Русский язык запланирован на четверг, 28 мая. Математика - на понедельник, 1 июня.

Досрочный период стартует 20 марта, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU