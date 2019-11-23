2019-11-23T14:47:17+03:00
Общество

В Ялуторовске пройдет творческий конкурс для «особенных» людей

Стать зрителями конкурса могут жители и гости города
Алена Кульмухаметова
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В Ялуторовске пройдет творческий конкурс для «особенных» людей. Фото с сайта pixabay.comВ Ялуторовске пройдет творческий конкурс для «особенных» людей. Фото с сайта pixabay.com
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Ежегодное событие, объединяющее людей с ограниченными возможностями здоровья «Это вы можете» состоится в седьмой раз 28 ноября в Молодежном социально-деловом центре.

Творческая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет проявит себя в вокале, хореографии, художественном слове, а также в живописи и декоративно-прикладном искусстве.

Конкурс состоит из двух частей. Выставка работ декоративно-прикладного искусства развернется в холле центра. Здесь же их оценят члены жюри. Среди авторов работ учащиеся и выпускники школы-интерната №6. Концертная часть мероприятия состоится в актовом зале, где выступят самодеятельные артисты различных направлений.

В 2018 году праздник собрал около 50 участников, в этот раз ожидается не меньшее количество талантливых людей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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