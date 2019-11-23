СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-23T12:56:09+03:00

В Тюмени пройдет детский конкурс красоты и таланта «Дюймовочка». Фото с сайта pixabay.com

В нем желали принять участие даже малышки

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Финал конкурса красоты «Дюймовочка» состоится 24 ноября в доме культуры «Водник». Вход для зрителей свободный.

В оргкомитете рассказали, что в финал прошли восемь девочек 5-6 лет. Всего на конкурс заявлялось более 15 участниц, просились даже 4-летние.

Юным участницам предстоит показать себя с лучшей стороны в нескольких конкурсах: визитка, стих о маме, танцевальный конкурс, дефиле в костюмах для бала, где будут оцениваться оригинальность и название.

Победительнице будет присужден титул «Дюймовочка». Другие участницы смогут стать лучшими в следующих номинациях: «Скромность», «Модница», «Экстравагантность», «Эксклюзив», «Шарм», «Оригинальность», «Нежность», «Очарование», «Обворожительность», «Улыбка», «Элегантность», пишет «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU