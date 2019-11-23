В Тюмени пройдет детский конкурс красоты и таланта «Дюймовочка»
Финал конкурса красоты «Дюймовочка» состоится 24 ноября в доме культуры «Водник». Вход для зрителей свободный.
В оргкомитете рассказали, что в финал прошли восемь девочек 5-6 лет. Всего на конкурс заявлялось более 15 участниц, просились даже 4-летние.
Юным участницам предстоит показать себя с лучшей стороны в нескольких конкурсах: визитка, стих о маме, танцевальный конкурс, дефиле в костюмах для бала, где будут оцениваться оригинальность и название.
Победительнице будет присужден титул «Дюймовочка». Другие участницы смогут стать лучшими в следующих номинациях: «Скромность», «Модница», «Экстравагантность», «Эксклюзив», «Шарм», «Оригинальность», «Нежность», «Очарование», «Обворожительность», «Улыбка», «Элегантность», пишет «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU