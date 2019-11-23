2019-11-23T11:29:28+03:00
Общество

В Тюмени пройдет второй этап Кубка мира по зимнему плаванию

Они пройдут в «Олимпийской ребячке»
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени пройдет второй этап Кубка мира по зимнему плаванию. Фото из группы "Тюменский клуб моржей "Кристалл" во ВКонтактеВ Тюмени пройдет второй этап Кубка мира по зимнему плаванию. Фото из группы "Тюменский клуб моржей "Кристалл" во ВКонтакте
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Пятый открытый тюменский Кубок является третьим этапом России и вторым этапом Кубка мира по зимнему плаванию. Он пройдет с 4 по 8 декабря на базе спортцентра «Олимпийская ребячка», 42 км Ирбитского тракта.

Организаторы отмечают, что на данный момент зарегистрировано 348 человек. Всего участниками соревнований станут около 400 человек из 15 стран мира: Швеции, Великобритании, Латвии, Германии, Франции, Чили, Аргентины, Испании, Финляндии, Монголии, Казахстана и России.

Представители 74 города мира: 57 городов России, остальные зарубежье встретятся в Тюмени. Возраст самого молодого участника – 6 лет, самого старшего – 88. На дорожки открытого зимнего бассейна выйдут 217 мужчин и 131 женщина.

Заезд участников и церемония открытия пятого Кубка Тюмени по зимнему плаванию пройдет 4 декабря. В соревновательные дни время заплывов с 10 до 16 часов, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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