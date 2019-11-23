СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-23T11:29:28+03:00

В Тюмени пройдет второй этап Кубка мира по зимнему плаванию. Фото из группы "Тюменский клуб моржей "Кристалл" во ВКонтакте

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Пятый открытый тюменский Кубок является третьим этапом России и вторым этапом Кубка мира по зимнему плаванию. Он пройдет с 4 по 8 декабря на базе спортцентра «Олимпийская ребячка», 42 км Ирбитского тракта.

Организаторы отмечают, что на данный момент зарегистрировано 348 человек. Всего участниками соревнований станут около 400 человек из 15 стран мира: Швеции, Великобритании, Латвии, Германии, Франции, Чили, Аргентины, Испании, Финляндии, Монголии, Казахстана и России.

Представители 74 города мира: 57 городов России, остальные зарубежье встретятся в Тюмени. Возраст самого молодого участника – 6 лет, самого старшего – 88. На дорожки открытого зимнего бассейна выйдут 217 мужчин и 131 женщина.

Заезд участников и церемония открытия пятого Кубка Тюмени по зимнему плаванию пройдет 4 декабря. В соревновательные дни время заплывов с 10 до 16 часов, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU