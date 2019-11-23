2019-11-23T10:23:41+03:00
Общество

«Тюменский бройлер» увеличил количество рабочих мест

Налоговых отчислений стало больше
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Тюменский бройлер» увеличил количество рабочих мест. Фото с сайта pixabay.com«Тюменский бройлер» увеличил количество рабочих мест. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Реализация инвестиционного проекта птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» дала возможность увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создать более ста рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, общий объем инвестиций превысил 1,6 миллиарда рублей. Предприятие проводит встречи с предпринимателями, которые реализуют продукцию в несетевых магазинах. Такие встречи помогают узнать о новинках, выпускаемых «Тюменским бройлером». Разъяснения помогают в сбыте продукции и использование новой, современной упаковки, благодаря которой увеличивается срок хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени пройдет детский конкурс красоты и таланта «Дюймовочка»
В Тюмени пройдет второй этап Кубка мира по зимнему плаванию
Учитель истории представит Тюменскую область на форуме «ПроеКТОриЯ-2019»
Студенты-медики покажут тюменцам, какими были больницы во времена Великой Отечественной войны
Тюменки все чаще решаются на рождение ребенка
В Тюмени объявят лучших студентов проекта «Тюменский кампус»
Погода в Тюмени 23 ноября: потепление и снегопад
Пропавший малыш, террористы и грузовик мусора: публикуем главные новости Тюмени 22 ноября 2019
Тюменцы могут узнать «загазованность» своих легких
Казахстанцы пытались провезти в Тюмень крупную партию риса в старых мешках
Александр Моор сделал селфи с тюменцами, которые обучились в школе «Сколково»
«С ним все нормально»: в Ишиме найден живым похищенный мальчик
Тюменскую улицу закроют почти на две недели для транспорта
Поездка тюменца с работы домой закончилась для него тюрьмой. Что же он натворил?
Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог
Более тысячи тюменцев посетили семейную игротеку «Страна Конструктория»
В Ишиме похищен трехлетний малыш
Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2
«Используют унитаз как помойное ведро»: «Тюмень Водоканал» выкачал из колодца грузовик мусора
Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков
Нет состава преступления: в Тобольске оправдали ранее осужденного чиновника