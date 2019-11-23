«Тюменский бройлер» увеличил количество рабочих мест

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-23T10:23:41+03:00

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Реализация инвестиционного проекта птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» дала возможность увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создать более ста рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, общий объем инвестиций превысил 1,6 миллиарда рублей. Предприятие проводит встречи с предпринимателями, которые реализуют продукцию в несетевых магазинах. Такие встречи помогают узнать о новинках, выпускаемых «Тюменским бройлером». Разъяснения помогают в сбыте продукции и использование новой, современной упаковки, благодаря которой увеличивается срок хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU