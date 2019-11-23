2019-11-23T09:18:15+03:00
Общество

Студенты-медики покажут тюменцам, какими были больницы во времена Великой Отечественной войны

Событие пройдет в формате квеста
Алена Кульмухаметова
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Студенты-медики покажут тюменцам, какими были больницы во времена Великой Отечественной войны. Фото с сайта pixabay.comСтуденты-медики покажут тюменцам, какими были больницы во времена Великой Отечественной войны. Фото с сайта pixabay.com
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Стоматологическая клиника ТюмГМА (ул. Республики, 44) превратится на один день в военный госпиталь. Студенты-медики покажут жителям города, какими были больницы тех времен.

Мероприятие запланировано в формате квеста: сначала посетители узнают историю Тюмени и городских госпиталей в годы Великой Отечественной войны, в том числе здания, где пройдет проект. Затем увидят палату больных и поприсутствуют на инсталляции работы хирургов в операционной того времени на операционную того времени.

Студенты Тюменского государственного медицинского университета встретят гостей в одежде медицинских сестер и солдатов и проведут мастер-классы по десмургии — науке о наложении повязок и шин. Мероприятие пройдет всего один раз — 30 ноября, с 15:00 до 19:30. В реконструкции примут участие восемь студенческих групп, которые будут прибывать каждые 30 минут по расписанию. Продолжительность экскурсии — один час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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