2019-11-23T08:11:47+03:00
Общество

Тюменки все чаще решаются на рождение ребенка

Правильное решение помогает принять тюменская служба родовспоможения
Алена Кульмухаметова
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Тюменки все чаще решаются на рождение ребенка. Фото с сайта pixabay.comТюменки все чаще решаются на рождение ребенка. Фото с сайта pixabay.com
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Только в тюменском роддоме №2 в этом году 2846 женщин смогли сказать: «Я – мама». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Каждая из тех женщин, что решились прервать беременность, в Тюменской области приглашается на консультацию к специалистам. Методике такого консультирования обучаются все заинтересованные медицинские работники. Они помогают женщинам правильно оценить свое состояние, найти «точку опоры» в разных жизненных ситуациях.

За 2019 год после таких консультаций 870 тюменок изменили свое решение в пользу ребенка. По данным статистики в целом в регионе прерываний беременности по собственному решению стало на 14% меньше.

Ориентированность на интересы женщины и семьи сохраняется на всем протяжении беременности и родов. Во всех роддомах и перинатальных центрах области организованы индивидуальные родовые палаты, созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка, поощряется участие членов семьи для поддержки женщины в период родов и в послеродовом периоде, практикуется раннее прикладывание к груди с приоритетом грудного вскармливания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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