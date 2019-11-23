2019-11-23T06:00:49+03:00
Общество

Погода в Тюмени 23 ноября: потепление и снегопад

Днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 23 ноября: потепление и снегопад. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 23 ноября: потепление и снегопад. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 23 ноября в Тюмени пасмурная погода, к вечеру ожидается обильный снегопад. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит – 9, -3 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.

В народном календаре 23 ноября почитаются Ераст и Родион. С этим днем связано множество примет по погоде.

Так, если утром виден иней – к морозу, ветреная погода – к похолоданию и метели. В этот день лучше отложить дальние поездки на потом. Увидеть вечером иней – к сильному снегопаду. Если на дороге грязь, то зима будет морозной. Выпало много снега – зима будет теплой. Туман по земле стелется – к потеплению. Воробьи громко чирикают – оттепель не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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