Пропавший малыш, террористы и грузовик мусора: публикуем главные новости Тюмени 22 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-22T16:19:23+03:00

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1. Сегодня в Ишиме пропал трехлетний малыш. Дело в том, что его забрал к себе отец. Когда мать приехала за ребенком, его у отца не было. Оказалось, что его забрала сожительница мужчины. К счастью, следователи и полицейские вскоре обнаружили пропажу. В отношении похитительницы было возбуждено уголовное дело.

В Ишиме пропал малыш. Фото - СК по Тюменской области.

2. Десять человек из Тюмени подозреваются в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Исламская партия Освобождение). Сообщение об этом появилось сегодня, 22 ноября, на страничке пользователя Петявэла-Чехломей Ринат-Абд-Ар-Рахман-Багави. Суд над подозреваемыми прошел 21 ноября, именно там им избрали меру пресечения. Однако подробностей пока нет – известно лишь то, что сейчас всех перевезли в СИЗО города Тюмени.

В Тюмени задержаны террористы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. «Тюмень Водоканал» составил рейтинг районов города по засорам канализации. Оказалось, что жители Восточного округа больше других любят выкидывать в унитаз мусор. В ходе последней промывки станции было извлечено пять кубометров мусора –это почти полный кузов КамАЗа.

4. Сегодня в Тюмени произошла жесткая авария с участием такси. В ДТП пострадала пожилая тюменка. На перекрестке столкнулись автомобиль «Лексус» и такси марки «Ниссан». Одна машина вылетела на тротуар.

5. Свыше пятисот миллионов рублей тюменские власти направят на содержание дорог областного центра и Тюменского района. Подрядчик, выигравший лот, станет 11 декабря. Предприятию, которое признают победителем лота, предстоит следить за состоянием городских и районных дорог весь следующий год. Кстати, их общая протяженность составляет 628,3 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU