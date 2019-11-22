Казахстанцы пытались провезти в Тюмень крупную партию риса в старых мешках

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-22T15:25:04+03:00

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Казахстанцы хотели провезти в Тюмень полтонны риса. Все бы ничего, если бы они не транспортировали его в старых мешках.

«Опасный» груз иностранцы пытались провезти через пропускной пункт «Казанское». Однако специалисты Россельхознадзора пресекли попытку.

– Рис общим весом порядка пятисот килограммов находился в мешках. Таким образом, он перевозился во вторичной таре, что является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза. Согласно ним, зерна злаковых, бобовых и масличных культур, а также продуктов его переработки в упакованном виде допускается только в новой и газопроницаемой упаковке, – рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся продукция была возвращена в Республику Казахстан, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU