2019-11-22T14:56:07+03:00
Происшествия

«С ним все нормально»: в Ишиме найден живым похищенный мальчик

В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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в Ишиме найден живым похищенный мальчик. Фото - СК по Тюменской области.в Ишиме найден живым похищенный мальчик. Фото - СК по Тюменской области.
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В Ишиме найден живым трехлетний мальчик. Малыш был с женщиной, которая его похитила.

– Благодаря слаженной работе СКР и МВД мальчика удалось найти в городе Ишиме живым и невредимым. С ним все нормально! Малыш был найден у женщины, которая его похитила, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» старший помощник руководителя Следственного комитета по Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Олеся Евсеева.

В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств похищения ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 19 ноября мать ребенка, приехав домой к бывшему супругу, не нашла там мальчика: его в неизвестном направлении увезла сожительница отца. Выяснилось, что родители ребенка находятся в разводе. По решению суда мальчик живет с матерью. В октябре этого года отец забрал малыша себе и не вернул маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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