2019-11-22T14:30:43+03:00
Общество

Тюменскую улицу закроют почти на две недели для транспорта

Водителям следует обращать внимание на дорожные знаки [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Вьюжную закроют почти на две недели для транспорта.Улицу Вьюжную закроют почти на две недели для транспорта.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на участке улицы Вьюжной временно будет прекращено движение транспорта. Здесь прокладывают трубопровод.

– С 3 по 14 декабря по улице Вьюжной на участке от дома №10 до дома №10/1 по улице Александра Протозанова будет прекращено движение транспорта. Такое решение принято в связи со строительством сети теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства, – рассказали департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Также там сообщили, что объехать закрытый участок можно по улице Протозанова и Ледниковому проезд.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Кроме того, стало известно, что в связи с производственной необходимостью сроки прекращения движения транспортных средств по улице Революции на участке от дома № 138-а по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской и по улице Цимлянской на участке от пересечения с улицей Пышминской до пересечения с улицей Революции продлены до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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