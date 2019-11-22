2019-11-22T15:46:46+03:00
Здоровье

Тюменцы могут узнать «загазованность» своих легких

Обследование будет абсолютно бесплатным
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут узнать «загазованность» своих легких. Фото - МКДЦ.Тюменцы могут узнать «загазованность» своих легких. Фото - МКДЦ.
Изменить размер текста:

Тюменцам предлагают пройти обследование, где можно узнать «загазованность» своих легких. Для этого нужно завтра, 23 ноября, с 11.30 до 16.00 прийти в торговый центр «Южный», где будет работать интерактивная площадка «Палатка здоровья».

– Во время акции тюменцы смогут узнать, есть ли функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы, проверить артериальное давление и пульс, определить вес и объем талии, узнать свой индекс массы тела, получить консультацию относительно факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также профилактические информационные материалы, – рассказали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

Также стало известно, с 12.00 до 15.00 на площадке перед входом в ТРЦ «Кристалл» будет работать вакциномобиль, в котором все желающие смогут привиться против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавший малыш, террористы и грузовик мусора: публикуем главные новости Тюмени 22 ноября 2019
Казахстанцы пытались провезти в Тюмень крупную партию риса в старых мешках
Александр Моор сделал селфи с тюменцами, которые обучились в школе «Сколково»
«С ним все нормально»: в Ишиме найден живым похищенный мальчик
Тюменскую улицу закроют почти на две недели для транспорта
Поездка тюменца с работы домой закончилась для него тюрьмой. Что же он натворил?
Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог
Более тысячи тюменцев посетили семейную игротеку «Страна Конструктория»
В Ишиме похищен трехлетний малыш
Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2
«Используют унитаз как помойное ведро»: «Тюмень Водоканал» выкачал из колодца грузовик мусора
Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков
Нет состава преступления: в Тобольске оправдали ранее осужденного чиновника