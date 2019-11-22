Тюменцы могут узнать «загазованность» своих легких

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-22T15:46:46+03:00

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Тюменцам предлагают пройти обследование, где можно узнать «загазованность» своих легких. Для этого нужно завтра, 23 ноября, с 11.30 до 16.00 прийти в торговый центр «Южный», где будет работать интерактивная площадка «Палатка здоровья».

– Во время акции тюменцы смогут узнать, есть ли функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы, проверить артериальное давление и пульс, определить вес и объем талии, узнать свой индекс массы тела, получить консультацию относительно факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также профилактические информационные материалы, – рассказали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

Также стало известно, с 12.00 до 15.00 на площадке перед входом в ТРЦ «Кристалл» будет работать вакциномобиль, в котором все желающие смогут привиться против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU