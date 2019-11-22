2019-11-22T13:39:22+03:00
Общество

Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог

Заявки на аукцион принимаются до 10 декабря
Вадим Бегун
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Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог.Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог.Фото: Вадим Бегун
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Свыше пятисот миллионов рублей тюменские власти направят на содержание дорог областного центра и Тюменского района. Подрядчик, выигравший лот, станет 11 декабря.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что предприятию, которое признают победителем лота, предстоит следить за состоянием городских и районных дорог весь следующий год. Кстати, их общая протяженность составляет 628,3 километров.

Среди объектов – подъезды к деревням и поселкам Тюменского района, обход Тюмени, а также дороги до аэропорта. Заказчиком работ является управление автомобильных дорог. Аукцион завершится 10 декабря, подрядчик будет выбран на следующий день.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что стал известен подрядчик, который займется содержанием 77 улиц областного центра. Фирма получила контакт на миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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