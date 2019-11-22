Полмиллиарда рублей выделят на содержание тюменских дорог
Свыше пятисот миллионов рублей тюменские власти направят на содержание дорог областного центра и Тюменского района. Подрядчик, выигравший лот, станет 11 декабря.
Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что предприятию, которое признают победителем лота, предстоит следить за состоянием городских и районных дорог весь следующий год. Кстати, их общая протяженность составляет 628,3 километров.
Среди объектов – подъезды к деревням и поселкам Тюменского района, обход Тюмени, а также дороги до аэропорта. Заказчиком работ является управление автомобильных дорог. Аукцион завершится 10 декабря, подрядчик будет выбран на следующий день.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что стал известен подрядчик, который займется содержанием 77 улиц областного центра. Фирма получила контакт на миллиард рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU