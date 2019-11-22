Более тысячи тюменцев посетили семейную игротеку «Страна Конструктория»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-22T13:12:21+03:00

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16-17 ноября больше тысячи тюменцев посетили семейную игротеку «Страна Конструктория». На огромной площадке дети и родители строили города из конструкторов со всего мира, а малыши играли в железную дорогу, которая заняла 120 квадратных метров.

– Радует, что 250 человек посетили игротеку бесплатно в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Тюменской области, – рассказывает депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Замещающие семьи, дети из Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки», детского лечебно-реабилитационного центра «Верхний Бор» провели день в праздничной атмосфере, отвлеклись от повседневных забот, потренировали мелкую моторику, пространственное мышление и воображение.

Кроме конструкторов и железной дороги, на игротеке работал «Город скульпторов». Это была мастерская, на которой все участники «Конструктории» могли освоить разные техники лепки.

Репортаж с открытия игротеки, который по традиции сделала Студия юных тележурналистов Kids-патруль, доступен по этой ссылке. Фотоотчеты с мероприятия будут доступны с 25 ноября на сайте проекта и странице партнеров игротеки.