2019-11-22T12:46:13+03:00
Происшествия

В Ишиме похищен трехлетний малыш

Предположительно, мальчика увезла сожительница его отца
Вадим Бегун
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В Ишиме похищен малыш. Фото - СКР по Тюменской области.В Ишиме похищен малыш. Фото - СКР по Тюменской области.
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СКР возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Ишимского района. Женщину подозревают в похищении ребенка.

– По версии следствия, родители ребенка находятся в разводе. По решению суда мальчик живет с матерью. В октябре этого года отец забрал малыша себе и не вернул маме. Два дня назад мать, приехав домой к бывшему супругу, не нашла там ребенка: мальчика в неизвестном направлении увезла сожительница отца, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что на вид мальчику три года, его рост составляет 124 сантиметра. Малыш имеет среднее телосложение, темно-русые прямые короткие волосы, дугообразные брови и карие глаза. У него оттопырены уши. В день похищения он был одет в синюю вязанную шапку, серо-зеленый комбинезон и черные кроссовки черного цвета.

В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

СКР просит в случае обнаружения мальчика сообщить по телефону: 02, 8-(34551)-7-98-08 (дежурная часть) или 8-(34551)-2-35-08 (группа розыска).

ИСТОЧНИК KP.RU

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