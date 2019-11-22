«Используют унитаз как помойное ведро»: «Тюмень Водоканал» выкачал из колодца грузовик мусора

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-22T11:56:15+03:00

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«Тюмень Водоканал» составил рейтинг районов города по засорам канализации. Оказалось, что жители Восточного округа больше других любят выкидывать в унитаз мусор.

– В последнее время КНС-72, расположенная в Восточном районе, работает в авральном режиме. Эта станция города принимает и перекачивает стоки, поступающие от потребителей ряда многоквартирных домов улицы Линейной, одного дома на улице Широтной и трех частных домов на улице Знаний. Чтобы снизить риск возникновения засоров на сетях, мы вынуждены проводить внеплановое обслуживание этой станции. В ходе последней промывки станции было извлечено пять кубометров мусора –это почти полный кузов КамАЗа, – рассказали в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

В компании уточнили, что с начала года специалисты устранили на сетях водоотведения почти пять тысяч засоров, значительная часть которых зафиксирована как раз в Восточном округе Тюмени. Основной причиной засоров является сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU