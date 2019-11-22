2019-11-22T11:30:30+03:00
Общество

Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков

Обстоятельства исчезновения сейчас выясняются
Вадим Бегун
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В Тобольске нашлась пропавшая неделю назад девочка. Фото - СК по Тюменской области.В Тобольске нашлась пропавшая неделю назад девочка. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области следователи продолжают доследственную проверку по факту безвестного исчезновения в городе Тобольске несовершеннолетней девушки. Подросток вернулась домой спустя неделю после пропажи.

– Благодаря слаженной работе СКР и МВД девушку удалось найти живой и невредимой. Она ушла из дома 14 ноября около 12.00 и не вернулась. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства исчезновения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские школьницы Виктория Булдакова и Ксения Шахматова, которые пропали из дома социальной реабилитации семей и детей «Борки», нашлись. Все обстоятельства их исчезновения также сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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