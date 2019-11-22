Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков
В Тюменской области следователи продолжают доследственную проверку по факту безвестного исчезновения в городе Тобольске несовершеннолетней девушки. Подросток вернулась домой спустя неделю после пропажи.
– Благодаря слаженной работе СКР и МВД девушку удалось найти живой и невредимой. Она ушла из дома 14 ноября около 12.00 и не вернулась. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства исчезновения.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские школьницы Виктория Булдакова и Ксения Шахматова, которые пропали из дома социальной реабилитации семей и детей «Борки», нашлись. Все обстоятельства их исчезновения также сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU