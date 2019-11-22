Нет состава преступления: в Тобольске оправдали ранее осужденного чиновника

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-22T11:03:54+03:00

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В Тобольске от уголовного преследования освобожден председатель комитета градостроительной политики Алексей Ермоленко. Ранее он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Ермоленко обвинялся в том, что единолично без участия гордумы и учета мнений участников публичных слушаний разрешил застройщику жилого комплекса «Ремезовский дворик» увеличить этажность дома с шести до восьми этажей. Подсудимый свою вину не признал и заявил, что действовал, руководствуясь интересами дольщиков жилья, – рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда.

Тогда суд первой инстанции признал чиновника виновным. Однако с учетом того, что мужчина воспитывает троих малолетних детей, а также награжден грамотой президента РФ и муниципальными наградами, суд просто запретил ему занимать определенные должности в органах власти сроком на два года и тут же освободил его от наказания, а также снял судимость по амнистии.

Однако чиновник с таким решением не согласился. Тюменский областной суд отменил приговор, уголовное преследование в отношении Ермоленко было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU