Поездка тюменца с работы домой закончилась для него тюрьмой. Что же он натворил?

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-22T14:12:56+03:00

Тюменца осудили в третий раз за пьяную езду. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно садился пьяным за руль автомобиля, на этот раз ему не удалось избежать реального тюремного заключения.

– Около 23.00 30 августа этого года местный житель на своем «Форд Фокус» выехал с работы домой. На улице Холодильной автомобиль остановил инспектор ДПС. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. Два года назад его уже привлекали к 380 часам общественных работ за пьяную езду, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что также в феврале прошлого года мужчина был осужден за нетрезвое вождение к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако должных выводов тюменец для себя не сделал, и в отношении него было возбуждено третье уголовное дело.

Суд назначил подсудимому по совокупности приговоров 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU