Александр Моор: бюджет Тюменской области на 2020 год социально ориентирован

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-22T10:17:04+03:00

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Бюджет Тюменской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлен на решение задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на XXXVI заседании областной думы. По словам главы региона, в новый трёхлетний период регион вступает с самым большим объёмом расходов.

- Наш бюджет социально ориентирован, - отмечает Александр Викторович. Самые большие расходы пойдут на образование, здравоохранение и социальную поддержку. Заложены средства на строительство поликлиник, школ и детских садов, в несколько раз увеличены бюджетные затраты на развитие сельских территорий. Основные затраты этого направления – капремонт и реконструкция автодорог.

Общий объем доходов бюджета Тюменской области на 2020 год утвержден в сумме 162 млрд 645 млн рублей, на 2021 год - более 171 млрд рублей, на 2022 год -свыше 180 млрд 354 млн рублей. Плановые расходы бюджета в 2020 году превысят 221,5 млрд рублей, в 2021 году - 197,7 млрд рублей, в 2022 году - 193,2 млрд рублей, сообщает «Тюменская линия».

В проект бюджета оперативно включены расходы на реализацию социально значимых инициатив, которые губернатор вчера, 21 ноября, изложил в своём послании депутатам облдумы. Это касается, в том числе, и выплат регионального материнского капитала при рождении первого ребёнка и социальной поддержки многодетных семей. По словам Александра Моора, дефицита бюджета пугаться не стоит – источники его покрытия понятны.

- Включение в бюджет всех необходимых расходов позволит нам с декабря 2019 года приступить к конкурсным процедурам, чтобы в 2020 году реализовать все намеченные планы, связанные с капитальными вложениями, в том числе - в сфере строительства, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU