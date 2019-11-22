В Тюмени иномарка вылетела на тротуар после столкновения с такси

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-22T10:12:38+03:00

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В Тюмени произошла жесткая авария с участием такси. В ДТП пострадала пожилая тюменка.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области, дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Одесская и Котовского в 5.15.

– На перекрестке столкнулись автомобиль «Лексус» и такси марки «Ниссан». Одна машина вылетела на тротуар. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель такси, который не пропустил иномарку, – сообщили в ведомстве, добавив, что в аварии пострадала 60-летняя пассажирка такси.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре водитель ВАЗ-2115, будучи на путепроводе «Стрела», сильно разогнался, не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в металлическое ограждение. Позже оказалось, что тюменец был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU