2019-11-22T10:12:38+03:00
Происшествия

В Тюмени иномарка вылетела на тротуар после столкновения с такси

В аварии пострадала пенсионерка
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени столкнулись такси и иномарка. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени столкнулись такси и иномарка. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени произошла жесткая авария с участием такси. В ДТП пострадала пожилая тюменка.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области, дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Одесская и Котовского в 5.15.

– На перекрестке столкнулись автомобиль «Лексус» и такси марки «Ниссан». Одна машина вылетела на тротуар. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель такси, который не пропустил иномарку, – сообщили в ведомстве, добавив, что в аварии пострадала 60-летняя пассажирка такси.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре водитель ВАЗ-2115, будучи на путепроводе «Стрела», сильно разогнался, не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в металлическое ограждение. Позже оказалось, что тюменец был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме похищен трехлетний малыш
Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2
«Используют унитаз как помойное ведро»: «Тюмень Водоканал» выкачал из колодца грузовик мусора
Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков
Нет состава преступления: в Тобольске оправдали ранее осужденного чиновника
«Кровавый» Рассвет: в тюменском селе женщины схватились за ножи во время застолья
Александр Моор: бюджет Тюменской области на 2020 год социально ориентирован
«Сами узнали из СМИ»: в тюменской полиции прокомментировали обыски
«Мы обладаем мощными ресурсами для развития»: Иван Квитка прокомментировал послание тюменского губернатора
В Тюмени построят детский сад. Он «обойдется» в сотни миллионов рублей
В Тюмени прямо в кабинете трактора скончался мужчина
В районе улицы Клары Цеткин в Тюмени изменят схему дорожного движения
Тюменцы хотели «сдать» чужое авто. Для этого они вызвали эвакуатор
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Молодой тоболяк разносил по тайникам мефедрон. У него нашли крупную партию наркотиков
Погода на 22 ноября в Тюмени: будет падать мелкий снег
Тюменские производители приняли участие в Международной выставке «Металл-Экспо»
В Тюмени пройдёт уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержки
Тюменские предприниматели отправятся в Узбекистан с бизнес-миссии
Послание губернатора, коммунальная авария и машина-перевертыш: публикуем главные новости Тюмени 21 ноября 2019
Тюменский завод крупно оштрафовали за уничтожение земли
«Настоящие герои»: в Тюмени наградили детей, спасших людей
В Тюмени владелец десяти авто накопил 96 штрафов
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании