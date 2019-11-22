2019-11-22T12:22:22+03:00
Общество

Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2

Нововведение вступит в силу с начала декабря
Вадим Бегун
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Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2.Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени с 1 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №2, который следует от Строительного института ТИУ до улицы Таллинской.

– Маршрут продлен до остановочного пункта «поселок ДОК» через промежуточные остановочные пункты «ул. Курчатова», «ул. Тюменская», «ул. Коммунистическая», «Автобаза №2», «Музей истории города» (в прямом и обратном направлении) и «поселок ДОК», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

В ведомстве напомнили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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