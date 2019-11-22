«Мы обладаем мощными ресурсами для развития»: Иван Квитка прокомментировал послание тюменского губернатора

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-22T09:23:28+03:00

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Депутат Государственной Думы Иван Квитка, открывая сегодняшнее заседание областной Думы, заявил, что регион обладает мощными ресурсами для дальнейшего развития. По его мнению, именно такую мысль высказал в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Глава региона ясно дал понять, что мы обладаем мощными ресурсами для дальнейшего развития. Ключевые положения, которые озвучил губернатор Тюменской области, будут учтены в проекте бюджета на предстоящий трехлетний период. Так, по инициативе Александра Викторовича область берет на себя дополнительные социальные обязательства по увеличению размера регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей. Семьям, проживающим в области более 5 лет, при рождении первого ребенка будет выплачено 150 тысяч рублей. Студенческие семьи от ценза оседлости будут освобождены, – сообщил Квитка.

Чиновник также заявил, что в регионе создана устойчивая бюджетная система, позволяющая выполнять все социальные обязательства перед населением.

– Были поставлены задачи по развитию здравоохранения, образования, благоустройству. Губернатор подчеркнул необходимость продолжать работу по реализации инвестиционных проектов и привлекать внутренние источники капиталовложений. Глава области особо отметил, что необходим прорыв в секторе агропромышленного комплекса. Это касается развития сельского предпринимательства, освоения новых территорий для масштабного экспорта, выхода на международный уровень, – пояснил депутат.

По итогам послания будут даны поручения региональному правительству, главам муниципальных образований, определены приоритеты в деятельности депутатов и органов местного самоуправления, заверил Квитка.

ИСТОЧНИК KP.RU