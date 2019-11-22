«Мы обладаем мощными ресурсами для развития»: Иван Квитка прокомментировал послание тюменского губернатора
Депутат Государственной Думы Иван Квитка, открывая сегодняшнее заседание областной Думы, заявил, что регион обладает мощными ресурсами для дальнейшего развития. По его мнению, именно такую мысль высказал в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор.
– Глава региона ясно дал понять, что мы обладаем мощными ресурсами для дальнейшего развития. Ключевые положения, которые озвучил губернатор Тюменской области, будут учтены в проекте бюджета на предстоящий трехлетний период. Так, по инициативе Александра Викторовича область берет на себя дополнительные социальные обязательства по увеличению размера регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей. Семьям, проживающим в области более 5 лет, при рождении первого ребенка будет выплачено 150 тысяч рублей. Студенческие семьи от ценза оседлости будут освобождены, – сообщил Квитка.
Чиновник также заявил, что в регионе создана устойчивая бюджетная система, позволяющая выполнять все социальные обязательства перед населением.
– Были поставлены задачи по развитию здравоохранения, образования, благоустройству. Губернатор подчеркнул необходимость продолжать работу по реализации инвестиционных проектов и привлекать внутренние источники капиталовложений. Глава области особо отметил, что необходим прорыв в секторе агропромышленного комплекса. Это касается развития сельского предпринимательства, освоения новых территорий для масштабного экспорта, выхода на международный уровень, – пояснил депутат.
По итогам послания будут даны поручения региональному правительству, главам муниципальных образований, определены приоритеты в деятельности депутатов и органов местного самоуправления, заверил Квитка.
ИСТОЧНИК KP.RU