2019-11-22T09:23:28+03:00
Политика

«Мы обладаем мощными ресурсами для развития»: Иван Квитка прокомментировал послание тюменского губернатора

Больше всего депутата впечатлили меры поддержки семей
Вадим Бегун
Поделиться:
Иван Квитка комментирует послание Александра Моора. Фото - пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».Иван Квитка комментирует послание Александра Моора. Фото - пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы Иван Квитка, открывая сегодняшнее заседание областной Думы, заявил, что регион обладает мощными ресурсами для дальнейшего развития. По его мнению, именно такую мысль высказал в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Глава региона ясно дал понять, что мы обладаем мощными ресурсами для дальнейшего развития. Ключевые положения, которые озвучил губернатор Тюменской области, будут учтены в проекте бюджета на предстоящий трехлетний период. Так, по инициативе Александра Викторовича область берет на себя дополнительные социальные обязательства по увеличению размера регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей. Семьям, проживающим в области более 5 лет, при рождении первого ребенка будет выплачено 150 тысяч рублей. Студенческие семьи от ценза оседлости будут освобождены, – сообщил Квитка.

Чиновник также заявил, что в регионе создана устойчивая бюджетная система, позволяющая выполнять все социальные обязательства перед населением.

– Были поставлены задачи по развитию здравоохранения, образования, благоустройству. Губернатор подчеркнул необходимость продолжать работу по реализации инвестиционных проектов и привлекать внутренние источники капиталовложений. Глава области особо отметил, что необходим прорыв в секторе агропромышленного комплекса. Это касается развития сельского предпринимательства, освоения новых территорий для масштабного экспорта, выхода на международный уровень, – пояснил депутат.

По итогам послания будут даны поручения региональному правительству, главам муниципальных образований, определены приоритеты в деятельности депутатов и органов местного самоуправления, заверил Квитка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме похищен трехлетний малыш
Тюменцы смогут ездить в поселок ДОК на маршруте №2
«Используют унитаз как помойное ведро»: «Тюмень Водоканал» выкачал из колодца грузовик мусора
Тобольская девочка нашлась живой спустя неделю поисков
Нет состава преступления: в Тобольске оправдали ранее осужденного чиновника
«Кровавый» Рассвет: в тюменском селе женщины схватились за ножи во время застолья
Александр Моор: бюджет Тюменской области на 2020 год социально ориентирован
В Тюмени иномарка вылетела на тротуар после столкновения с такси
«Сами узнали из СМИ»: в тюменской полиции прокомментировали обыски
В Тюмени построят детский сад. Он «обойдется» в сотни миллионов рублей
В Тюмени прямо в кабинете трактора скончался мужчина
В районе улицы Клары Цеткин в Тюмени изменят схему дорожного движения
Тюменцы хотели «сдать» чужое авто. Для этого они вызвали эвакуатор
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Молодой тоболяк разносил по тайникам мефедрон. У него нашли крупную партию наркотиков
Погода на 22 ноября в Тюмени: будет падать мелкий снег
Тюменские производители приняли участие в Международной выставке «Металл-Экспо»
В Тюмени пройдёт уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержки
Тюменские предприниматели отправятся в Узбекистан с бизнес-миссии
Послание губернатора, коммунальная авария и машина-перевертыш: публикуем главные новости Тюмени 21 ноября 2019
Тюменский завод крупно оштрафовали за уничтожение земли
«Настоящие герои»: в Тюмени наградили детей, спасших людей
В Тюмени владелец десяти авто накопил 96 штрафов
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании