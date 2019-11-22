2019-11-22T09:48:50+03:00
Происшествия

«Сами узнали из СМИ»: в тюменской полиции прокомментировали обыски

Силовики вынесли из кабинета бывшего начальника ведомства компьютеры
Вадим Бегун
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В Тюмени задержан экс-начальник полиции. Фото - УМВД России по Тюменской области во "ВКонтакте".В Тюмени задержан экс-начальник полиции. Фото - УМВД России по Тюменской области во "ВКонтакте".
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Бывшего начальника тюменской полиции, генерал-майора Юрия Алтынова задержали силовики. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как стало известно, Юрия Алтынова задержали в порядке 91 статьи уголовно-процессуального кодекса РФ. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере. Сегодня, 22 ноября, суд должен решить, останется ли генерал-майор в СИЗО на время следствия или же его выпустят на свободу.

По информации «МегаТюмени», накануне сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ в Екатеринбурге устроили обыск в УМВД по Тюменской области и вынесли компьютеры из рабочего кабинета Алтынова и его замов. Позже силовики объявились дома экс-начальника полиции, откуда также изъяли компьютер и телефоны.

Пресс-секретарь регионального управления МВД Светлана Новик корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» заявила, что в ведомстве сами черпают всю информацию об обысках из СМИ.

Напомним, Юрий Алтынов покинул пост начальника тюменской полиции менее трех недель назад - 4 ноября. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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