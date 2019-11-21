2019-11-21T20:45:02+03:00
Экономика

В Тюмени пройдёт уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержки

Она состоится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени пройдёт уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержкиВ Тюмени пройдёт уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержкиФото: pixabay.com
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Уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам государственной поддержки, состоится 2 декабря 2019 в Тюменском технопарке, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организаторами сессии выступили Министерство экономического развития РФ, Университет «Синергия» и АО «Деловая среда».

В рамках нацпроекта такие сессии пройдёт в двадцати регионах России. Они проводятся по методологии дизайн-мышления и предусматривают совместную работу предпринимателей и представителей государственного сектора. В сессии примут участие предприниматели региона, представители органов исполнительной власти Тюменской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, АО «Деловая среда», Университета «Синергия» и Министерства экономического развития РФ.

По словам заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеси Тетериной, на таких сессиях предприниматели и представители государственного аппарата погрузятся в единую методологическую среду и атмосферу бизнес-творчества, которая позволит совместно решить многие вопросы.

- Нам очень важно понимать, что чувствует предприниматель, когда он обращается за господдержкой, какие эмоции испытывает, с какими проблемами он сталкивается, чтобы меры господдержки становились эффективнее и доступнее, - отметила Олеся Тетерина.

Результатом сессии станет проведение анализа получения предпринимателями поддержки, собрана обратная связь, разработаны и протестированы идеи по улучшению сервиса для ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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